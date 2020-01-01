رسميًا .. اتحاد الكرة السعودي يلاحق من رصد البطولات

البطولات السعودية غير موثقة والاتحاد يتبرأ من راصدها

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رسميًا اليوم الأربعاء، تحركه واتخاذه الإجراءات القانونية تجاه من رصد البطولات مستغلًا شعار الاتحاد، نافيًا علاقته بالمنشور الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قام أحد الأشخاص خلال الأيام الماضية برصد عدد بطولات الأندية السعودية على مدار 60 عامًا مضت، ونشرها باسم اتحاد كرة القدم، لكن تبرأ الأخير منها.

الهلال يخسر من نقاطه وتراجع الاتحاد والأهلي .. ترتيب الدوري السعودي دون جزائيات

المزيد من الفرق

وكتب اتحاد القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح أنه لا صحة للمنشور الذي يجرى تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، ويؤكد في هذا الإطار أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة مع الجهات الرسمية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد".

يذكر أن جماهير الكرة السعودية تدخل في حالة من الشد والجذب بين الحين والآخر في ظل عدم توثيق عدد بطولات كل نادٍ.

وكانت لجنة التوثيق قد رصد عدد البطولات منذ ثلاث سنوات إلا أن وزارة الرياضة – الهيئة العامة للرياضة آنذاك – قرر إلغاء تلك النتائج جميعها.