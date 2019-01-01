سالم الدوسري: ثقافة الهلال دومًا هي الفوز وتسجيل الكثير من الأهداف

سالم الدوسري نجم الهلال يتحدث عقب الفوز الكبير على ضمك في الجولة السابعة من الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى سالم الدوسري نجم الهلال سعادته البالغة بالفوز على ضمك ضمن الجولة السابعة للدوري السعودي بثلاثة أهداف دون رد.

وحقق الزعيم تلك النتيجة رغم غياب العديد من نجومه عن اللقاء للإصابة، وأبرزهم محمد كنو وعبد الله المعيوف وياسر الشهراني ومحمد البريك وعمر خربين.

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وأكد الدوسري أن الهلال ورغم كل ظروفه الصعبة أنجز المهمة وخرج بالمطلوب وهو الفوز، موضحًا أن الفريق سيُغلق الآن صفحة الدوري السعودي ويفتح ملف دوري أبطال آسيا حيث سيواجه السد القطري في إياب نصف نهائي البطولة يوم الثلاثاء القادم.

مضيفًا "الأهم في مباراة اليوم كانت النقاط الثلاثة، لأن المباريات عقب فترات التوقف دومًا ما تكون صعبة، لأن الفريق إما يُواصل انتصاراته وإما يتوقف ويتراجع. اليوم لم نُفكر سوى بالدوري السعودي ولا شيء غيره، هدفنا لم يكن سوى النقاط الثلاثة في الدوري والحفاظ على الصدارة وقد أنجزنا المهمة وسنفتح الآن ملف دوري أبطال آسيا".

وعن قوة الهلال الهجومية وإحرازه 22 هدفًا، قال الدوسري "ثقافة الهلال دومًا هي الفوز وإحراز أكبر عدد ممكن من الأهداف، فنحن لا نتوقف ونتراخى بعد التقدم بالنتيجة وإحراز هدف أو هدفين بل نواصل البحث عن المزيد من الأهداف".