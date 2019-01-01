أخيرًا، أحمد موسى في قائمة النصر لمواجهة أبها

المهاجم النيجيري بات جاهزًا أخيرًا للعب

بات المهاجم النيجيري أحمد موسى أخيرًا جاهزًا للعب مع النصر في الدوري السعودي، بعد غيابه ما يقرب الشهرين بسبب الإصابة.

وكان موسى قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الفتح في الجولة الثانية من الدوري السعودي، وغاب عن اللعب منذ تلك المباراة رغم تحديد أكثر من موعد لعودته.

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وشارك المهاجم الذي يقضي موسمه الثاني في السعودية في تدريبات النصر الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية، وقد استدعاه المدرب روي فيتوريا ضمن قائمة اللاعبين التي ستواجه أبها في الجولة التاسعة من الدوري السعودي مساء غدٍ السبت.

ومن المتوقع أن يتواجد موسى على مقاعد البدلاء خلال اللقاء، وقد يُشركه المدرب البرتغالي لعدة دقائق ليمنحه فرصة استعادة حساسية اللعب تدريجيًا.