هل منع النصر صالح آل عباس من اللعب ضده؟ أبها يُجيب

الليلة، النصر يُواجه أبها في الدوري السعودي

أكد عبد الله آل شويل نائب المشرف العام على الكرة في أبها أن النصر لم يضع بندًا في عقد إعارته لمهاجمه صالح آل عباس يمنعه من مواجهته.

وسيحل أبها مساء اليوم ضيفًا على النصر في تاسع جولات الدوري السعودي، وكان جدلًا قد أثير حول قدرة النادي ومدربه عبد الرزاق الشابي استخدام آل عباس المعار له من النصر.

أخيرًا، أحمد موسى في قائمة النصر لمواجهة أبها

آل شويل حسم هذا الجدل بقوله لصحيفة الاقتصادية "آل عباس سيكون ضمن قائمة الفريق اليوم، لكن مشاركته بيد المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي، ولا يوجد بند يمنع اللعب ضد فريقه النصر، وبالعكس المدرب البرتغالي روي فيتوريا يريد مشاهدة لاعبه ومعرفة إمكاناته".

أضاف "تحدثت مع اللاعب كونه معارًا من النصر لإبعاده عن الضغوطات، ولمنحه كامل التركيز في المباراة وحتى يقدم أفضل ما لديه".

ومن جانب آخر أبدى آل شويل تخوفه من أرضية ملعب الملز الجديدة، بقوله "لاعبو أبها تدربوا أمس على الملعب الرديف لملعب الملز، بعدها ذهبنا للملعب الرئيسي وشاهدنا أرضيته الجديدة وتبدو جيدة جدًا، لكن هناك تخوفًا من نعومتها، صلابتها، وحداثتها ونتمنى ألا تكون هناك إصابات للاعبين".

أضاف "أرضية الملعب هجين بين العشب الصناعي والطبيعي، وسنكون أول فريق مع النصر يلعب عليها، لذلك طبيعي أن نكون حذرين، فاللاعبون والجهاز الفني شاهدوها بعد نهاية تدريب النصر، وهي تحتاج لأكثر من مباراة حتى تصبح بكامل جاهزيتها".