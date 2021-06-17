الدوري السعودي .. جهود جبارة للنهوض يخسف بها الإعلام الأرض في ساعات!

لا وقت لإهداره، لغة التقليل والإهانة حاضرة صباحًا ومساءً!!

علينا ألا ندفع رؤوسنا في الرمال كالنعام، وألا نتجاهل مشكلة كبيرة في الكرة السعودية، تؤثر بشكل كبير على مساعي الدولة للنهوض بالرياضة خلال السنوات الأخيرة، فهناك جهود جبارة، يُخسف بها الأرض في ساعات عبر البرامج الرياضية!!

لا يمكن أن ينكر إلا حاقد أو حاسد الطفرة الكبيرة التي شهدها الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة، لكن في الوقت نفسه، لا ينكر أحد أن هناك بعض المشكلات القائمة، التي تعكر صفو هذا التطور، فعلى سبيل المثال بل وأهمها هي مشكلة الديون التي تتراكم على الأندية، وبالفعل تم وضع اليد عليها، وهناك جهود للسيطرة عليها بتطبيق نظام "شهادة الكفاءة المالية"، لكن هناك ما لم يتم وضع اليد عليه بعد..

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إذا أخذت جولة في غالبية البرامج الرياضية على مدار الموسم المنقضي، فستجد لغة الحوار واحدة، لغة لا تمت للروح الرياضية بأي صلة، فقط لغة تقليل من الخصوم بطريقة مهينة، فإذا كان الدوري السعودي باعتراف الغالبية هو أقوى دوري في المنطقة العربية، فإن إعلامه هو الأسوأ في المنطقة..

"النصر أضحوكة العالم"، "الهلال فاشل خارجيًا ومحظوظ محليًا"، "سامي الجابر قزمًا بجوار ماجد عبد الله"، "الجابر هو الأسطورة الوحيدة للكرة السعودية"، تصريحات ليس نابعة من الجماهير، إنما من منصات الإعلام السعودي الرسمية.

قد تكون هذه اللغة مقبولة إذا كانت تخرج على فترات، فالتنافس أبرز ما في الرياضة، والملاسنات بشكل عام محببة لدى جماهير الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم، لكن يكون الأمر غريبًا إذا كانت هذه النغمة باستمرار من الإعلام الرسمي في المملكة!، بشكل شبه يومي نسمع هذه التصريحات، وكأن الشيء الأهم الوحيد هو جمع مشاهدات، دون النظر لتبعية هذه النغمة المشحونة بالكراهية والبغض!

الانتقادات ستبقى موجودة دائمًا وأبدًا، لكن انتقد دون تقليل، دون تجريح، دون بناء جدار كراهية مع جماهير الأندية المنافسة، قل رأيك في ناديك دون التطرق للخصوم، إذا كنت لا تعرف معنى الروح الرياضية!، لكن لغة الكراهية لا تتوقف، فبالنهار مستمرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وبالليل عبر البرامج الحوارية، لا وقت لإهداره عندهم!!

متى سيدرك الإعلاميون السعوديون أن الظهور على شاشات التليفزيون مسؤولية كبيرة وإحدى الطرق لعكس صورة عن الدوري السعودي للدول الخارجية؟!، متى سيدركون أن الإعلام جزء لا يتجزأ من صورة الدوري بشكل عام؟!، ومتى سيدركون أن جهود الدولة يخسفون بها الأرض في ساعات من خلال أحاديثهم؟!

أخيرًا، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي جميعهم كبار، لا يعني تراجع أحد لفترة مسح كافة تاريخه السابق، ولا يعطي الحق لأحد أن يقلل منه، وليس معنى أن ماجد عبد الله أسطورة فإن سامي الجابر ليس بأسطورة، الكرة السعودية مليئة بالأساطير.