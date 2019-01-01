القنوات الرياضية السعودية تبث مباريات الدوري السعودي على تويتر

خطوة جديدة للمساهمة في انتشار الدوري السعودي

أعلنت القنوات الرياضية السعودية بث مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020 على منصة تويتر.

وبدأت القنوات الرياضية السعودية وهي الناقل الحصري للدوري السعودي بث جميع مباريات البطولة عبر حسابها الرسمي في تويتر بشكل مجاني.

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ولن يتوقف البث على المباريات، بل سيشمل كذلك الاستديو التحليلي لكل مباراة والبرامج المصاحبة لها، والهدف من هذا هو منح المشاهدين الفرصة لمتابعة المباريات في أي مكان يتواجدون به وعبر هواتفهم الذكية.

وستقوم شركة تويتر بإنشاء صفحات مخصصة باللغتين العربية والإنجليزية لمتابعة المباريات الرئيسية في الدوري، حيث سيُنقل من خلالها الأحداث الجارية مباشرةً لمحبي الرياضة عبر مقاطع الفيديو و"اللحظات".

وتأتي هذه الخطوة بين القنوات الرياضية السعودية وشركة تويتر لمنح الجماهير المحبة لكرة القدم في السعودية والوطن العربي والعالم فرصة مشاهدة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان أينما تتواجد، بهدف خلق أجواء إضافية من التفاعل والحماس للجماهير الغفيرة التي تُفضل متابعة شغفها الرياضي عبر الهواتف والأجهزة النقالة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان تويتر قد أنشأ أول صفحة مخصصة لمتابعة ديربي الهلال والنصر الذي أقيم الأحد قبل الماضي على ملعب جامعة الملك سعود وانتهى 2-1 لصالح حامل لقب الدوري السعودي.