أخبار صادمة للهلال من برشلونة بشأن محمد كنو

أخبار صادمة من برشلونة للهلال بشأن إصابة محمد كنو، حيث أظهرت التقارير حاجته للغياب عن اللعب ما يقرب من شهر ونصف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت المصادر الصحفية المتابعة لأخبار الهلال أن الأنباء القادمة من برشلونة بشأن الحالة الصحية لنجم الوسط محمد كنو ليست مبشرة بالخير أبدًا.

وكان لاعب الوسط السعودي قد تعرض لإصابة على مستوى الحوض خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد في قطر، والتي انتهت بفوز الهلال 4-1.

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وقرر الجهاز الطبي للنادي السعودي سفر كنو رفقة زميله عبد الله المعيوف والذي تعرض لإصابة أخرى خلال نفس المباراة إلى برشلونة للخضوع لفحوصات طبية موسعة حرصًا على تعافيهما من الإصابة وعودتهما في أسرع وقت ممكن للتدريبات.

وقد أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها كنو في برشلونة حاجته لبرنامج علاجي تتراوح مدته بين شهر وشهر ونصف، مما يعني غيابه عن مباريات الهلال ومنتخب السعودية لمدة تتجاوز الـ45 يومًا.

وتُشكل تلك الأخبار صدمة كبيرة للجهاز الفني للهلال بقيادة رازفان لوشيسكو، إذ يعتمد بشكل رئيسي على كنو في قيادة وسط الملعب، وغيابه لتلك الفترة يعني عدم لحاقه بنهائي دوري أبطال آسيا حال تخطي السد والتأهل له لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني أو جوانزو إيفرجراند الصيني.

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— موقع قول السعودي (@GoalSA) October 7, 2019