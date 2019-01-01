رازفان لوتشيسكو يحصل على هدية قيمة من أحد مشجعي الهلال

لقاء بالصدفة جمع الرجلين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تواجد رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال السعودي في سوق الزل بالرياض، وقد حصل خلال جولته على هدية ثمينة من أحد مشجعي الزعيم.

وتداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو يُظهر لوتشيسكو خلال تجوله رفقة عائلته في سوق الزل بالرياض لشراء بعض الأشياء الخاصة لمنزله.

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والتقى المدرب الروماني هناك بأحد مشجعي الهلال الذي أصر على منحه سيفًا كهدية له، وقد أبدى لوتشيسكو سعادته البالغة بتلك الهدية التي تدل على بساطة الشعب السعودي وترحيبه بضيوفه.

من جانب آخر، ينتظر المدرب عودة اللاعبين الدوليين بعد نهاية فترة التوقف الدولي لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتشكيل الأساسي الذي سيواجه به الفيحاء في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وكان الهلال قد بدأ الموسم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على أبها 4-2 ثم التفوق على الرائد بخمسة أهداف دون مقابل.