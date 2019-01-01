هل يُنهي الهلال أزمة مباراة النصر ضد الفيصلي؟

مباراة النصر ضد الفيصلي خلقت أزمة في الدوري السعودي لعدم وجود ملعب ورفض الفريقين كافة الحلول المقترحة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازالت أزمة مباراة النصر ضد الفيصلي في الجولة السادسة من الدوري السعودي مستمرة ودون حل، لكن هذا الحل قد يأتي من جانب الهلال متصدر البطولة.

وكان من المفترض أن تُلعب المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، لكن بسبب انشغاله وعدد من ملاعب العاصمة السعودية في موسم الرياض، كان التوجه بنقل المباراة إلى ملعب المجمعة الخاص بالفيصلي على أن تُلعب مباراة الإياب في الرياض.

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النصر رفض هذا الحل لأنه في حال تطبيقه سيجعل النادي يلعب 4 مباريات متتالية خارج ملعبه وهذا مخالف للوائح، إذ لعب أمام الأهلي وسيلعب أمام الفيصلي ثم الرائد ثم الهلال خارج ملعبه.

وفي نفس الوقت رفض الفيصلي فكرة تأجيل المباراة لموعد آخر لأن هذا سيخل بالجدول الزمني الخاص بالفريق، وهو ما يجعل الأزمة مستمرة، لكن مع وجود فرصة لإنهائها تعتمد على الهلال.

إذ طرح فهد المدلج رئيس الفيصلي اقتراحًا جديدًا لحل تلك الأزمة تمثل بنقل المباراة التي ستُلعب يوم السبت القادم لملعب جامعة الملك سعود المخصص للهلال في الدوري السعودي.

وأوضحت المصادر الصحفية أن المدلج يتوقع موافقة الهلال على نقل المباراة لملعبه في حال تقدم الطرف المستضيف "النصر" أو رابطة الدوري السعودي للمحترفين أو الهيئة العامة للرياضة بطلب ذلك رسميًا، نظرًا لعدم وجود أي أثر سلبي على الفريق الأزرق جراء هذا الأمر.

هل يُوافق الهلال ويكون مفتاح حل تلك الأزمة بين النصر والفيصلي؟