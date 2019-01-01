لجنة المسابقات تعلن قرارها النهائي بشأن موعد وملعب مباراة النصر ضد الفيصلي

مباراة النصر ضد الفيصلي خلقت أزمة في الدوري السعودي لعدم وجود ملعب ورفض الفريقين كافة الحلول المقترحة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حُسم أخيرًا الجدل الدائر حول موعد ومكان مباراة النصر ضد الفيصلي في الجولة السادسة من الدوري السعودي، إذ أعلنت لجنة المسابقات في رابطة المحترفين قرارها النهائي.

وأثارت المباراة أزمة كبيرة في الدوري السعودي بعد رفض الفريقين لكافة الحلول المقترحة لحل مشكلة عدم توفر ملعب بالرياض لاستضافة المباراة نتيجة انشغال استاد الملك فهد الدولي بفعاليات موسم الرياض وعدم جاهزية استاد الأمير فيصل بن فهد حاليًا.

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وقد طرحت عدة اقتراحات بينها نقل المباراة لملعب المجمعة الخاص بالفيصلي على أن يُقام الإياب في الرياض، أو نقل المباراة لملعب جامعة الملك سعود الخاص بالهلال، أو تأجيلها لمدة يوم أو يومين، لكن كل تلك الاقتراحات رفضت من الفريقين ليأتي الحسم من لجنة المسابفات.

وقد أعلنت اللجنة مساء اليوم الإثنين تأجيل المباراة حتى السادس من نوفبمر القادم لتُقام على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها أرسلت تعميمًا للناديين بهذا القرار.

وقد أثار القرار غضب مشجعي الجماهير المنافسة للنصر وعلى رأسها الهلال، إذ رأت أن تأجيل اللقاء يصب في صالحه نظرًا لتألق الفيصلي تلك الفترة والظروف الصعبة التي يمر بها حامل اللقب سواء من تراجع في الأداء والنتائج أو إصابات تُبعد أبرز نجومه خاصة جوليانو وأحمد موسى.