النصر يتدرب صباحًا استعدادًا لمواجهة العدالة في كأس ملك السعودية

النصر سيلعب مع العدالة في ربع نهائي كأس الملك

أجرى فريق النصر تدريبًا صباح اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة القادم، ذلك بعدما تعادل الجمعة الماضي مع الاتحاد في الدوري السعودي.

وكان المدير الفني روي فيتوريا قد منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم أمس السبت عقب مواجهة الاتحاد في الجولة الـ4 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقرر المدرب البرتغالي إقامة الحصة التدريبية صباحًا يوم الأحد بدلًا من التدريب المسائي المعتاد في الأيام الماضية، وقد بدأ المران باجتماع مع اللاعبين ومن ثم أخضعهم لتدريبات بدنية وتكتيكية متنوعة.

وشرح فيتوريا خلال اجتماعه مع اللاعبين بعض الملاحظات الفنية على أدائهم خلال مباراة الاتحاد على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وسيستعيد النصر خلال مواجهة الجمعة أمام العدالة الثنائي براد جونز ومايكون بيريرا بعد غيابهما عن موقعة الاتحاد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وقد بات مؤكدًا غياب الظهير عبد الرحمن العبيد نتيجة الإصابة، وينتظر المدرب التقرير الطبي الخاص به والذي سيحسم مدى قدرته خوض مباراة الاتفاق في الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي من عدمها، وسيُقام اللقاء في الـ24 من يناير الجاري.

تعادل النصر الأخير مع الاتحاد وخسارته نقطتين أجبره على مشاركة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي مع الهلال برصيد 30 نقطة لكل منهما، ويمتلك الأخير فرصة الانفراد بالصدارة حال فوزه على الفيصلي في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 سيُقام يوم 20 يناير الجاري.