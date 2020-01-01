فيتوريا عن عامه الأول: كنت محظوظًا بالعمل مع النصر والتواجد في السعودية

رسالة عاطفية من المدرب، هل هي رسالة الوداع؟

أحيا روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي ذكرى مرور عام على تعاقده مع الفريق، إذ كتب رسالة حملت الكثير من الود والعاطفة والامتنان تجاه العالمي والمملكة العربية السعودية.

النصر كان قد أعلن في 10 يناير 2019 التعاقد مع فيتوريا خلفًا لدانيال كارينيو المدير الفني الحالي للوحدة، وقد نجح المدرب البرتغالي في قيادة الفريق للقبي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

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صاحب الـ49 عامًا كتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "عام مر حين هبطت لأول مرة في السعودية. بعد توقعات أولية بأنني ذاهب للمجهول، أستطيع القول الآن أنني كنت محظوظًا، لأني وجدت بلدًا مرحبًا يتغير بقوة، وكرة قدم تنمو وتتطور وبحاجة للكثير من العمل، وكذلك نادٍ رائع للعمل معه".

أضاف "بعد الفوز بلقبين، هناك الكثير من المغامرات والقصص لتُحكى، ما علي سوى أن أكون ممتنًا لهذا العام الذي عشته في السعودية".

يُذكر أن عقد فيتوريا مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومازال الغموض يكتنف إمكانية تجديده لفترة أخرى.