فيتوريا عن عامه الأول: كنت محظوظًا بالعمل مع النصر والتواجد في السعودية

Faz hoje um ano que aterrei pela primeira vez na Arábia Saudita! Depois das expectativas iniciais de vir para o desconhecido, posso dizer que fui um privilegiado, pois encontrei um país acolhedor, um país em mudança, um futebol em crescimento com muito trabalho para se fazer e um grande clube para trabalhar. Depois de dois títulos conquistados, várias aventuras e histórias para contar, só tenho que estar grato por este ano vivido! It's been a year since I landed for the first time in Saudi Arabia! After the initial expectations of coming into the unknown, I can say that I was privileged, because I found a welcoming country, a changing country, a growing football with a lot of work to do and a great club to work with. After two titles won, several adventures and stories to tell, I just have to be grateful for this year lived!

