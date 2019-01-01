الراشد يُوضح كيف أثرت أوقات الصلاة على جدول الدوري السعودي

المباراة تنطلق في مواعيد مختلفة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لاحظ المتابعون اختلاق توقيت انطلاق مباريات الدوري السعودي بين الملاعب المختلفة، وقد فسر أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات في رابطة المحترفين ذلك الأمر باختلاف أوقات الصلاة.

وأعلنت رابطة المحترفين اليوم جدول مرحلة الذهاب من الدوري السعودي موسم 2019-2020، وأكد الراشد أن الجدولة شبيهة بدوريات عالمية مثل الدوري الأمريكي والبرازيلي والفرنسي.

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وأضاف في تصريحاته للعربية نقلها الموقع الرسمي للقناة "حرصنا على تلافي الأخطاء السابقة وسعينا لأن يكون جدولًا نموذجيًا، والمعايير التسعة التي استندنا عليها شبيهة بمعايير موجودة في دوريات عالمية كالأميركي والبرازيلي والفرنسي، وهي واضحة وتنناسب مع بيئة المنافسة".

أضاف "شركة "غيت برو" هي نظام عالمي معروف لجدولة الدوريات، كما أن الجدول سيكون ثابتًا ونسعى لأن تكون الأمور في الطريق الصحيح".

وأكد المسؤول البارز أن الجولة الأخيرة من الدوري السعودي ستُلعب خلال مايو 2020، وتحديدًا في سادس أيام العيد.

وأوضح الراشد أخيرًا أن اختلاف توقيت انطلاق المباريات يعود لاختلاف أوقات الصلاة من مدينة لأخرى، بجانب اختلاف الأجواء كذلك، مشددًا على التنسيق الذي حدث بين الرابطة والاتحاد السعودي والهيئة العامة للرياضية في عملية اختيار الملاعب حسب جاهزيتنا.