لوشيسكو يُعلن عودة عطيف وغياب الفرج أمام التعاون

المدير الفني للهلال السعودي يُعلن عودة عبد الله عطيف للفريق وغياب سلمان الفرج عن مباراة التعاون في الجولة الخامسة من الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال السعودي جاهزية لاعب الوسط عبد الله عطيف للعب أمام التعاون في الجولة الخامسة للدوري السعودي.

الهلال سيستضيف التعاون على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يوم الخميس القادم، وقد أكد مدربه صعوبة اللقاء ولكن في نفس الوقت إصراره على الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية في البطولة.

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إذ قال "سنخوض مباراة ليست سهلة أبدًا وأمام فريق جيد هزمنا مرتين الموسم الماضي، نسعى من خلالها لمواصلة النتائج المميزة والحفاظ على الأداء المتصاعد".

"الطبيعي أن يسعى الخصم لتقديم مستوً جيد، وكل الأندية في الدوري السعودي تمتلك لاعبين مميزين، الأمر منوط بنا نحن لنقدم أداءً أفضل ونخرج من اللقاء بالنقاط الثلاثة".

أضاف "نحن نمر بوقت جيد حاليًا، ونحقق نتائج إيجابية على الصعيدين المحلي والقاري، والجيد أن الأداء أيضًا جيد وفي تصاعد".

وعن حالة اللاعبين، قال المدرب الروماني "سلمان الفرج لن يتمكن من اللعب لعدم جاهزيته، لكن عبد الله عطيف أصبح متاحًا للعب، لم نحدد بعد موقف أندريه كاريلو وسيتضح الأمر تمامًا بعد عدة ساعات. عمومًا، نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وأي 11 منهم قادرون على اللعب أساسيًا".

يُذكر أن الهلال نجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا حيث سيواجه السد القطري، وقد لعب 4 مباريات في الدوري السعودي فاز في 3 وتعادل في واحدة.