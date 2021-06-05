المريسل يكشف عن صدمة تخص مفاوضات النصر مع لوكاس مورا

نجم توتنهام مطلوب في الدوري السعودي

نجح النصر في التعاقد مع أندرسون تاليسكا بعد صراع من الهلال، ويتحدث الإعلام حاليًا عن معركة أخرى بين الناديين في سوق الانتقالات الصيفي خاصة بنجم توتنهام لوكاس مورا.

الهلال كان قد قاب قوسين أو أدنى من ضم تاليسكا لكن إدارة مسلي آل معمر تدخلت في اللحظات الأخيرة وخطفت اللاعب، ويسعى الزعيم لضم الجناح البرازيلي لدعم خياراته الهجومية للموسم الجديد، ولا يواجه منافسة من جاره فقط بل كذلك من الدحيل القطري .

الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل نسف كل هذا الحديث بالكشف عن مفاجأة مدوية تخص مفاوضات النصر مع مورا، وهي نفيه لكل تلك الأخبار وتأكيده على عدم وجود أي نية لدى النادي في التعاقد مع صاحب الـ28 عامًا.

المريسل كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "زادت التأكيدات بنسبة 100%، أن النصر لا يرغب باللاعب لوكاس مورا".

بعد تأكيد @Nfc_2022

زادت التأكيدات بنسبة 100٪ ان #النصر لايرغب باللاعب #لوكاس_مورا ، ويبدو لي أن إقحام إسم النصر من الاعلام إياه هدفه كسب معركة إعلامية لا أقل ولا أكثر لرد دين سابق يُعتقد بأنه كان دين (حراق) كما يصفه البعض 😎



تنويه

هذا الخبر ليس له علاقة بالتغريدة المقتبسة 😗

. https://t.co/0mELCMDTfZ — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 5, 2021

وأشار الصحفي الشهير إلى أن إقحام اسم النصر في تلك الصفقة حدث من الإعلام الهلالي في محاولة منه لرد الدين بعد خطف العالمي لصفقة تاليسكا.

يُذكر أن مورا ارتدى قميص توتنهام في يناير 2018 قادمًا من باريس سان جيرمان، وقد لعب خلال الموسم المنقضي 30 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4.