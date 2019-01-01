النصر يستعيد الشهري وينتظر "فحص" العبيد

المدافع سيخضع اليوم لفحوصات طبية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدأت الأخبار الجيدة تظهر في تدريبات النصر استعدادًا لمواجهة الشباب في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

إذ أفادت التقارير الصحفية المتابعة لتدريبات العالمي أن يحيى الشهري سينضم غدًا للمران الجماعي مع زملائه لأول مرة منذ أجرى عملية خلع كتف في مايو الماضي.

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وقد أنهى لاعب الوسط المهاجم السعودي برنامجه التأهيلي الثاني وبات جاهزًا للتدرب مع زملائه ومن ثم المشاركة في المباريات.

ومن جانب آخر، يخضع الظهير الأيمن عبد الرحمن العبيد لفحوصات طبية جديدة اليوم السبت لتحديد حالته الصحية بشكل دقيق وهل تسمح له بالعودة للتدريبات الجماعية الآن أم ستُؤجل تلك الخطوة لعدة أيام أو أسابيع أخرى.

وكان المدافع السعودي قد تعرض لإصابة عضلية في العضلة الضامة خلات تدريبات النصر استعدادًا لمواجهة السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مما أبعده عن تلك المباراة وكذلك عن لقاء الفتح في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ويستأنف بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تدريباته غدًا الأحد بعد الراحة التي منحها المدرب روي فيتوريا للاعبين لمدة يومين، إذ سيلعب ضد الشباب في الـ13 من سبتمبر الجاري.