أحمد موسى يعود للنصر بأخبار سلبية

الفريق يستعد لمواجهة الشباب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فاجأ أحمد موسى ناديه النصر بعودته مبكرًا من معسكر منتخب بلاده نيجيريا الذي يستعد لتصفيات كأس أفريقيا 2020.

وأفادت المصادر الصحفية المتابعة أن عودة المهاجم النيجيري حملت أخبارًا سلبية لناديه السعودي، إذ أبلغهم بتعرضه لإصابة في قدمه اليُمنى خلال تدريباته مع منتخب بلاده.

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ومن المقرر أن يخضع أحمد موسى لفحوصات طبية اليوم الثلاثاء للوقوف على حقيقة حالته الصحية وإمكانية لعبه مباراة الشباب في الجولة الثالثة من الدوري السعودي من عدمها.

من جانب آخر، ينتظر عبد الرحمن العبيد قرار المدير الفني روي فيتوريا بخصوص تواجده أمام الشباب في دوري كأس محمد بن سلمان.

وكان الجهاز الطبي قد منح الظهير الأيمن الضوء الأخضر للانضمام لتدريبات النصر الجماعية مما يؤكد جاهزيته لخوض المباراة، لكن القرار النهائي بيد المدرب البرتغالي الذي سيُقيم خلال الأيام القليلة القادمة حالة العبيد الفنية والبدنية.