"دعوة وزارة الرياضة لتسديد ديون النصر والاتحاد والأهلي ليست عادلة"

الأندية الثلاثة مهددة بعدم قيد لاعبين جدد خلال الصيف الجاري

مازالت أزمة ديون الأندية السعودية والتي حالت دون حصول أغلبها على شهادة الكفاءة المالية تُثير الكثير من الجدل في الإعلام والشارع الكروي السعودي، ما بين تفسير أسباب تراكم تلك الديون وبين محاولة إيجاد الحلول المناسبة لحل تلك المشكلة.

لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية كانت قد أعلنت نتائج الكفاءة المالية الخاصة بالانتقالات الصيفية، وقد أظهرت فشل الجميع في الحصول على الشهادة لوجود ديون مستحقة عليهم باستثناء أندية الفتح وأبها والفيصلي.

وتصدرت أندية الاتحاد والنصر والأهلي على الترتيب قائمة الأكثر ديونًا في الدوري السعودي، إذ بلغت ديون العميد 140 مليون ريال تقريبًا، والعالمي 135 مليون، والراقي 124 مليون، فيما لم تتجاوز ديون الهلال مبلغ 24 مليون ريال وقد سددها النادي مؤخرًا وحصل على شهادة الكفاءة المالية.

البعض طالب وزارة الرياضة السعودية بتحمل قيمة تلك الديون كما فعلت عام 2017 حين تحملت ديون الأندية السعودية الخارجية، لكن الناقد الرياضي محمد الدويش وصف تلك الدعوة بالظالمة.

الدويش أكد عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الوزارة مطالبة بمنح جميع الأندية السعودية نفس المبالغ التي قد تُقدم للاتحاد والنصر والأهلي لتسديد ديونهم.

مضيفًا "دعوة غير عادلة تلك التي تطالب وزارة الرياضة بتسديد ديون أندية الاتحاد والنصر والأهلي، لأنّ الأندية الأخرى ستطالب بنفس المبالغ من باب المساواة، كل مايمكن للوزارة فعله استبعاد تسديد الديون غير النظامية التي تنطبق عليها المادة ٢٢ من شروط الكفاءة المالية".

دعوة غير عادلة تلك التي تطالب #وزارة_الرياضة بتسديد ديون أندية الاتحاد والنصر والأهلي لأنّ الأندية الأخرى ستطالب بنفس المبالغ من باب المساواة

كل مايمكن للوزارة فعله استبعاد تسديد الديون غير النظامية التي تنطبق عليها المادة ٢٢ من شروط الكفاءة المالية . — محمد الدويّش (@Aldowayesh) June 14, 2021

يُشار إلى أن النصر أبرم صفقتين حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفي، بضمه أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر، وقد استعاد كذلك جلال الدين ماشاريبوف من شباب الأهلي بعدما أعاره له في يناير الماضي.