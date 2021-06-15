"إدارة النصر السابقة هي الأسوأ، خلل إداري وإهدار عنيف للمال"

اتهام واضح لإدارة صفوان السويكت

مازالت أزمة ديون الأندية السعودية والتي حالت دون حصول أغلبها على شهادة الكفاءة المالية هي الشغل الشاغل للإعلام السعودي، إذ تدور النقاشات حول أسباب تراكم تلك الديون ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة.

لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية كانت قد أعلنت نتائج الكفاءة المالية الخاصة بالانتقالات الصيفية، وقد أظهرت فشل الجميع في الحصول على الشهادة لوجود ديون مستحقة عليهم باستثناء أندية الفتح وأبها والفيصلي.

وتصدرت أندية الاتحاد والنصر والأهلي على الترتيب قائمة الأكثر ديونًا في الدوري السعودي، إذ بلغت ديون العميد 140 مليون ريال تقريبًا، والعالمي 136 مليونًا، والراقي 124 مليونًا، فيما لم تتجاوز ديون الهلال مبلغ 24 مليون ريال وقد سددها النادي مؤخرًا وحصل على شهادة الكفاءة المالية.

الناقد الرياضي صالح الطريقي شن هجومًا لاذعًا على إدارة النصر السابقة برئاسة صفوان السويكت، مؤكدًا أنها الأسوأ بين الأندية السعودية ولا عُذر لها أبدًا لتراكم الديون بهذا الشكل، بعكس الاتحاد.

وأوضح قائلًا "إدارة النصر السابقة هي الأسوأ في الدوري السعودي، الديون على النادي تبلغ 136 مليون ريال سعودي، إن قمنا بحساب الأموال التي دخلت النادي نجد أن وزارة الرياضة دعمته بـ100 مليون ريال تقريبًا، والأمير خالد بن فهد قدم 118 مليون ريال تقريبًا، وعبد العزيز بغلف منح النادي 35 مليون ريال".

تابع "تخيل أن النادي دخله 250 مليون ريال تقريبًا ورغم ذلك تُقدر ديونه بـ136 مليون ريال، هذا يعني وجود خلل إداري كبير وإهدار عنيف جدًا للمال، الاتحاد عليه ديون بقيمة 140 مليون لكنه لم يحصل على دعم مالي بقدر النصر لغياب الداعمين، إدارة النصر السابقة أضرت النادي كثيرًا".

يُشار إلى أن وزارة الرياضة السعودية كانت قد حلت مجلس إدارة النصر بقيادة السويكت في مارس الماضي، وقد جرت انتخابات جديدة فاز بها مسلي آل معمر بدعم كبير من الأمير خالد بن فهد.