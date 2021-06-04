الدحيل يُنافس الهلال على توقيع نجم توتنهام

الزعيم يسعى لدعم صفوفه جيدًا للموسم القادم

يسعى الهلال لدعم صفوفه جيدًا للموسم القادم، خاصة في ظل رغبة الإدارة بقيادة فهد بن نافل في الحفاظ على لقب الدوري السعودي والمنافسة بشراسة على دوري أبطال آسيا للعودة إلى كأس العالم للأندية من جديد.

الهلال تُوج بلقب الدوري السعودي للموسم الجاري، وقد تخطى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وتسعى الإدارة لمساعدة المدرب الجديد ليوناردو جارديم على بناء فريق قوي من الأجانب والمحليين.

صحيفة اليوم السعودية كشفت النقاب عن رغبة الهلال في التعاقد مع لوكاس مورا جناح توتنهام الإنجليزي خلال الصيف الجاري، مشيرة إلى أن بطل السعودية يُواجه منافسة شرسة من الدحيل القطري.

وأضافت الصحيفة عبر تويتر أن وسيط تعاقدات مغربي أكد لها اهتمام الهلال والدحيل بالتوقيع مع الجناح البرازيلي المرتبط مع السبيرز بعقد يمتد حتى صيف 2024.

صاحب الـ28 عامًا ارتدى قميص توتنهام في يناير 2018 قادمًا من باريس سان جيرمان، وقد لعب خلال الموسم المنقضي 30 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4.