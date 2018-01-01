الدوري السعودي| الفتح والاتفاق يكتفيان بالتعادل السلبي

الفتح أنهى المباراة منقوص لاعبًا بسبب الطرد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعادل فريق نادي الفتح، مع نظيره الاتفاق سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، بالدوري السعودي.

الفتح واجه الاتفاق بالجولة الرابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المباراة شهدت مشاركة المصري حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق الاتفاق بشكل أساسي، حيث ظهر بمستوى جيد.

وشهدت المباراة حصول اللاعب حسن الحبيب، لاعب الاتفاق، على بطاقة حمراء في الدقيقة 92 من زمن المباراة.

وبذلك يرفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 19 في المركز التاسع بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الفتح رصيده للنقطة 18 في المركز العاشر، بترتيب فرق الدوري السعودي.