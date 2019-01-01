بعد رحيل الغدير، الدوري السعودي دون مدربين سعوديين!

جميع الفرق تستعين بمدربين أجانب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن يوسف الغدير رحيله عن تدريب الباطن يوم أمس، ليُنهي وجود المدربين السعوديين في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي.

وأعلن النادي أمس فسخ العقد الذي يربطه بالمدرب بالتراضي، ومن المتوقع أن يُعلن تعيين الروماني ماريوس سيبريا مدربًا جديدًا له.

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كان سيبريا قد خاض موسمًا جيدًا مع الباطن العام الماضي لكن النادي رغم هذا لم يُجدد عقده، وقد بدأ الغدير مسيرته مع الفريق في الجولة الثامنة خلفًا للمقال فرانك فركاوتزن.

ورغم البداية الجيدة بالفوز على الحزم والتعادل مع الفتح، إلا أن النتائج ساءت فيما بعد وآخرها كان الخسارة أمام الحزم.

ويتواجد الباطن في المركز الـ13 من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، ولا يفصله عن فريق الاتحاد في المركز الـ15 وقبل الأخير سوى 3 نقاط.

وهكذا، أصبح كل المدربين في الدوري السعودي من الأجانب، مع وجود مدربين مساعدين سعوديين بعد قرار الاتحاد السعودي بإجبار الأندية على تعيين مدرب مساعد سعودي مع المدرب الأجنبي.