الشباب يُجهز بلعمري للمباريات القادمة

المدافع الجزائري يغيب عن بداية الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الشباب لافتتاح مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الفتح في الإحساء مساء اليوم السبت.

ويخوض الليوث اللقاء دون مدافعهم الجزائري المميز "جمال بلعمري" للإصابة، والذي كان قد ساهم بقوة في تتويج منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر.

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ويعمل الجهاز الطبي والبدني على إعداده لعودته للعب خلال المباريات القادمة، إذ يؤدي حاليًا هو وزميليه عبد العزيز الشهراني وجامان تدريبات لياقية خاصة برفقة المعد البدني.

ومن جانب آخر، واصل فهد غازي برنامجه التأهيلي بالجري حول ملعب التدريب.

وأجرى الفريق تدريبه الأخير مساء أمس بقيادة مدربه خرخي ألميرون قبل السفر للإحساء للعب ضد الفتح في الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

يُذكر أن الدوري السعودي انطلق يوم الخميس القادم بانتصار النصر على ضمك وتعادل الأهلي مع العدالة، ويوم الجمعة حقق الهلال انتصارًا مثيرًا على أبها وحسم الاتحاد موقعة الرائد لصالحه.