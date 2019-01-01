أرياس وأليمان يرفضان "مدرب الأطفال" ويُهددان بشكوى الاتفاق

الاتفاق يود رحيل اللاعبين عن صفوفه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض الثنائي رامون أرياس وبرايان أليمان معاملة الاتفاق السعودي لهما هذا الصيف، وقد هددا خلال تصريحات صحفية باللجوء للفيفا لشكوى النادي.

وخرج اللاعبان من حسابات الاتفاق وقد أبقاهما النادي في السعودية ولم يصطحبهما معه لمعسكره الإعدادي الخارجي في سلوفينيا.

رسميًا | نياكاتي يدعم هجوم الوحدة السعودي

واتهم الثنائي إدارة النادي بتجاهلهما وعدم تسوية أوضاعهما حتى الآن رغم مرور 3 أسابيع على عزلهما عن بقية اللاعبين، وأبدى أرياس خلال حديثه مع صحيفة الرياضية اندهاشه من تلك المعاملة رغم إخلاصه الشديد للنادي في الموسم الماضي، مؤكدًا أنه كان يتوقع أفضل من إبعاده عن التدريبات الجامعية.

وكشف أرياس عن تدربه مع مواطنه أليمان على ملعب سيء يفتقد لأبسط الخدمات، مؤكدًا أن الإدارة عينت "مدرب أطفال" للإشراف على تدريباتهما.

ومن جانبه وصف أليمان معاملة الإدارة الاتفاقية لهما بالغريبة، لافتًا لمحاولاتهما التواصل مع الرئيس خالد الدبل أو نائبه حاتم المسحل لكن دون جدوى.

وأشارت الرياضية لرفض لاعبا الأوروجواي التنازل عن مستحقاتهما المتبقية بموجب عقديهما الساريين مع الاتفاق، لكنهما أبدا استعدادًا لفسخ العقد بالتراضي حال الحصول على مليون دولار هي قيمة موسم واحد من الموسمين المتبقيين في العقد.

وقد رد خالد الناصر المتحدث الرسمي باسم النادي على تلك الأقاويل واصفًا إياها بالادعاءات الباطلة ومؤكدًا أن الإدارة جاهز للرد أمام الجهات المختصة عند وصول الشكوى لها، وموضحًا أن قرار استبعادهما هو فني وصادر من المدرب خالد العطوي.