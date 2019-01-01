الكشف عن المبلغ المالي "الضخم" لجروس ومساعديه في الأهلي

أنهى الأهلي السعودي اتفاقه مع كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق على تول تدريبه حتى نهاية الموسم الجاري مقابل مبلغ مالي ضخم له ولمساعديه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أنهى الأهلي السعودي اتفاقه مع كريستيان جروس للعودة لتدريبه من جديد، ومن المتوقع أن تُوقع العقود الرسمية خلال الساعات القليلة القادمة في دبي.

وكان الفريق الجداوي قد أقال مدربه برانكو إيفانكوفيتش لتواضع الأداء والنتائج ووعين صالح المحمدي مدربًا مؤقتًا حتى التعاقد مع مدرب أجنبي.

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ورغم الحديث عن إمكانية منح الفرصة للمدرب السعودي لإنهاء الموسم خاصة بعد الأداء الجيد للأهلي تحت قيادة في 3 جولات من الدوري السعودي، إلا أن الإدارة برئاسة أحمد الصائغ سارت في نفس الاتجاه وتعاقدت مع جروس.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن أحمد بامعوضة المدير التنفيذي للأهلي تواجد في دبي يوم أمس وتوصل لاتفاق مع جروس حول بعض الشروط التي وضعتها إدارة النادي، على أن يصل أحمد الصائغ دبي اليوم السبت ويُوقع العقود الرسمية.

وأضافت الصحيفة أن المدرب السويسري الذي كان محطته الأخيرة نادي الزمالك المصري سيُشرف على تدريب الأهلي حتى نهاية الموسم مقابل مليون و600 ألف يورو يحصل عليها هو ومساعديه الأربعة.