قمة جدة الأكثر حضورًا جماهيريًا في الجولة الـ20 من الدوري السعودي

أعداد غفيرة شاهدت لقاء الأهلي ضد النصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعداد الجماهير الحاضرة في الملاعب خلال مباريات الجولة الـ20 من البطولة، وقد وصل عددهم الإجمالي إلى 68482 متفرج.

وتصدرت قمة جدة بين الأهلي والنصر المشهد بتواجد 30335 متفرجًا، تلتها موقعة الهلال ضد القادسية في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بواقع 20758 متفرجًا.

ولم تتخل جماهير اتحاد جدة عن فريقها رغم الأزمة الصعبة التي يمر بها هذا الموسم، إذ تابع مباراته أمام الرائد من الملعب في البريدة 7449 مشجعًا، وهو اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

تغيير درامي في مستقل ناصر الشمراني

وسجلت مباراة الفيحاء ضد الفتح العدد الأقل في الحضور الجماهيري خلال الأسبوع الـ20 بحضور 1107 متفرجًا فقط.

يُذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة يليه ويُطارده بشراسة جاره وعدوه اللدود النصر بنقاطه الـ43.