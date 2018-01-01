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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الدوري السعودي| التعاون يجبر الهلال على التعادل الإيجابي

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الهلال يتعثر بالدوري

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تعادل فريق التعاون مع ضيفه الهلال بهدفين لكل فريق، بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

تقدم جيلمين ريفاس للهلال بالدقيقة 34 من زمن المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف دون رد.

وتعادل التعاون بهدف عن طريق ركلة جزاء، نجح في تسجيلها هيلدون أوجوستو في الدقيقة 58 من زمن المباراة.

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وتمكن عبد الفتاح آدم من تسجيل هدف التقدم للتعاون بالدقيقة 64 من زمن المباراة، لتصبح النتيجة هدفين لهدف للتعاون على الهلال.

وتمكن المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا من تسجيل هدف التعادل للهلال، بالدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وحصل سيدريك أميسي لاعب التعاون على  الكارت الأحمر في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبذلك يرفع الهلال رصيده للنقطة 36 في صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي، كما يرفع أيضًا التعاون رصيده للنقطة 25 في المركز الرابع.

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