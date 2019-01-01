الاتفاق ينفي الاستعانة بالعمال للفوز بالمليون ريال

النادي حصل على مكافأة المليون ريال سعودي من مباراته أمام الأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى الاتفاق على لسان مديره التنفيذي "معاذ العوهلي" تمامًا ما أشيع حول استعانة النادي بالعمال للفوز بمكافأة المليون ريال سعودي من الهيئة العامة للرياضة عن مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في السعودية ومن باب تشجيع الجماهير لحضور المباريات قد خصصت مكافأة مليون ريال سعودي لكل نادٍ يتجاوز عدد الحضور خلال المباراة الواحدة على ملعبه الـ10 آلاف متفرج أو 50% من سعة الاستاد حال قلت سعته عن الـ10 آلاف مشجع.

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وقد حصل الاتفاق على تلك المكافأة المالية بعدما وصل عدد مشجعيه في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام خلال مباراته أمام الأهلي في الدوري السعودي إلى 10010 مشجع.

وأشيع فيما بعد أن النادي السعودي استعاد بالعمال ليصل لهذا العدد ويحصل على المليون ريال، لكن العوهلي نفى الأمر تمامًا متعهدًا بتقديم استقالته حال تم إثباته.

مضيفًا في تصريحاته لصحيفة الاقتصادية " غير صحيح، لم نستنجد بالعمال في المدرجات إطلاقًا، الحشد الجماهيري ليس بغريب على الاتفاق، إذا ثبت أننا استنجدنا بهم أو زاد عدد هذه الفئة على 57 فردًا، فسأتقدم مباشرة باستقالتي".

"نثق بعملنا، لدينا خطة بعيدة المدى، هنالك بند تحت مسمى زيادة عدد الجماهير في الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للرياضة، سنعمل على هذا البند بشكل محترف يناسب تاريخ الاتفاق وجماهيره، قدمنا خطة عمل خاصة ومنظمة للهيئة العامة للرياضة بتاريخ الأول من الشهر الجاري، لكي تعتمد ونعمل عليها في أقرب وقت".

وأكد العوهلي خلال تصريحاته كذلك أن الاتفاق نجح في تسويق جميع لاعبيه المحليين والأجانب الزائدين عن الحاجة، مؤكدًا عدم رحيل أي لاعب أجنبي بالمجان، وموضحًا أن الوكلاء سيحددون وجهة التونسي فخر الدين بن يوسف إن كانت للقادسية الكويتي أو غيره.