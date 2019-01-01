تقارير | الاتحاد يسعى للتخلص من بريجوفيتش

مصادر صحفية تتحدث عن رغبة الاتحاد في التخلي عن مهاجمه ألكساندر بريجوفيتش لتواضع مردوده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت مصادر صحفية عن رغبة أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة السعودي التخلي عن مهاجم الفريق ألكساندر بريجوفيتش.

وأضافت تلك المصادر أن إدارة العميد ترغب بالتخلص من اللاعب الصربي لعدم تقديمه المستوى المأمول منذ انضمامه خلال يناير الماضي، بجانب راتبه المرتفع.

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ويبدو أن تلك الرغبة تتفق مع تلك الخاصة باللاعب، إذ أوضحت بعض المصادر في الفريق أن بريجوفيتش ليس سعيدًا بالتواجد في جدة، خاصة بعد وقوع خلاف كبير بينه وبين المدرب لويس سييرا والذي تسبب باستبعاده من مواجهة الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وبناءً على توفر تلك الرغبة المشتركة بالانفصال، سيُحاول الطرفان في الأيام القادمة إنهاء التعاقد بشكل ودي.

ولن يكون بريجوفيتش اللاعب الأول الذي تفسخ إدارة الإتحاد عقده هذا الموسم، إذ سبقه التشيلي صاحب الأصول الفلسطينية لويس خيمينيز.

خيمينيز كان قد ارتدى قميص النمور في يوليو الماضي بطلب وإصرار من المدرب سييرا ومعارضة شديدة من جمهور الفريق، وبعد شهرين فقط ونظرًا لأدائه المتواضع فُسخ عقده مع الفريق.