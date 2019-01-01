فيصل الخراع يزيد من أوجاع الاتحاد "المالية"

فيصل الخراع لاعب الاتحاد السابق يحصل على حكم لصالحه ضد ناديه السابق بمنحه مليون و600 ألف ريال سعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر صحفية أن مركز التحكيم الرياضي أصدر حكمًا لصالح فيصل الخراع ضد ناديه السابق الاتحاد.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن مركز التحكيم الرياض ألزم الاتحاد بدفع مبلغ مليون و600 ألف ريال للخراع، مما قد يزيد من أوجاع النادي المالية.

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وكان الاتحاد قد ضد الخراع صيف 2015 من هجر، لكنه لم يلعب معه سوى موسم واحد، إذ أعاره في الموسمين التاليين للخليج والتعاون، ومع عودته للفريق صيف 2018 اتخذ النادي قرارًا بإبعاده عن الفريق الأول لكن دون فسخ عقده، ومازال اللاعب يتدرب في النادي انفراديًا.

وكانت غرفة فض المنازعات قد أصدرت حكمًا سابقًا يقضي بحصول اللاعب على 400 ألف ريال سعودي من الاتحاد، لكن الخراع رفض الحُكم لمطالبته بمبلغ أكبر من المال، ولذا نقل الشكوى لمركز التحكيم الرياضي.

ويرى اللاعب أنه يستحق الحصول على مبلغ مقدم العقد بجانب رواتبه السابقة وكذلك مبلغ الشرط الجزائي في عقده مع الاتحاد والبالغ 200 ألف ريال حال شارك في نصف مباريات الموسم الرياضي.