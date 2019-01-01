الاتحاد يستعد للتعاون دون بريجوفيتش ودا كوستا

الاتحاد سيواجه التعاون يوم الثلاثاء القادم ضمن مباراة مؤجلة من الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُواصل الاتحاد استعداداته لمواجهة التعاون يوم الثلاثاء القادم في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري السعودي.

ورفض المدرب لويس سييرا منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على الشباب في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقد استأنف الفريق تدريباته أمس بتواجد جميع اللاعبين الجاهزين لمواجهة التعاون، وأدى اللاعبون الذين بدأوا مباراة الشباب تدريبات استشفائية فيما أجرى الباقون لمران متكاملًا.

وغاب عن التدريب الثنائي ألكساندر بريجوفيتش ومروان دا كوستا، حيث اكتفى الأول بتدريبات منفردة خاصة، فيما تابع المدافع المغربي المران من الخارج نظرًا لعدم اكتمال برنامجه العلاجي في العيادة بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ومن المقرر أن يُحدد الجهاز الطبي في الاتحاد خلال اليومين القادمين مدى قدرة الثنائي على مواجهة التعاون من عدمها، علمًا أنها غابا عن المباراة الأخيرة ضد الشباب.

وتُعد مباراة التعاون فرصة كبيرة للاتحاد ليُحسن من موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي، إذ يمتلك حاليًا 6 نقاط وفي حال فاز على "سكري القصيم" سيتقدم للمركز الثالث مع الوحدة بـ9 نقاط.