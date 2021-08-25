الدوري السعودي | الأهلي يتعثر مجددًا، والرائد يشارك الهلال في الصدارة

تعرف على نتائج افتتاح الجولة الثالثة بالدوري السعودي

انطلقت الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الأربعاء بمواجهتين، الأولى بين الرائد والحزم، والثانية بين الأهلي وضمك.

وتواصل الأندية السعودية سعيها لتحقيق نتائج إيجابية في انطلاقة منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022، ونستعرض سويًا نتائج مباراتي اليوم..

الرائد ينتصر على الحزم بهدفين

نجح فريق نادي الرائد في تحقيق الفوز على ضيفه الحزم بهدفين دون رد، باللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة، بالجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

رفض رائد الغامدي مهاجم فريق الرائد أن يخرج فريقه متعادلًا من الشوط الأول، حيث سجل هدفًا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حيث انطلق من الجهة اليمنى وسدد الكرة بيمينة أرضية قوية على يمين حارس الحزم.

واستطاع كريم بركاوي أن يضيف الهدف الثاني للرائد مع بداية الشوط الثاني، بعد عرضية رائعة، نجح في ترجمتها في شباك الحزم.

ضمك يتعادل مع الأهلي

وتعادل ضمك مع نظيره الأهلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الملك عبد الله بجدة، ضمن منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نجح السنغالي الحسن نداو أن يتقدم لفريق النادي الأهلي بالدقيقة 18، بعد تمريرة رائعة من نوح الموسى، ليسدد نداو الكرة أرضية على يسار مصطفى زغبة حارس ضمك.

وتعادل فريق ضمك سريعًا بعد هدف الأهلي بدقيقة واحدة، بعد عرضية من الظهير عبد الله العمار، وصلت إلى الجزائري هلال سوداني، الذي وضعها قوية على يمين محمد العويس.

الإثارة كانت حاضرة بقوة مع أهداف الجولة الأولى في



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



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ما هو ترتيب الأهلي وضمك والرائد والحزم؟

وبعد فوز الرائد على الحزم، استطاع الأول أن يشارك صدارة الترتيب مع فريق الهلال برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الحزم عند النقطة 2 في المركز الثاني عشر.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة الثالثة في المركز التاسع، كما رفع ضمك هو الآخر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

ما هي المباريات القادمة في الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفني؟

ومن المقرر أن تقام غدًا الخميس 3 مباريات، الأولى بين الفتح والشباب، وأبها أمام الاتفاق والنصر أمام التعاون.

وتختم الجولة الثالثة بثلاث مواجهات، الأولى بين الفيصلي والاتحاد، والثانية بين الطائي والفتح، والثالثة بين الهلال والباطن، في ختام الجولة.

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