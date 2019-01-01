نجوم الأهلي يُساندون سعيد المولد بعد أزمته مع الجماهير

عاش سعيد المولد أزمة قاسية مع جماهير الأهلي حين وجهت له شتائم خلال مباراة ضمك الودية، ليُطلب مغادرة الملعب.

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ساند لاعبو الأهلي السعودي زميلهم سعيد المولد بعد أزمته الأخيرة مع الجماهير، وطالب البرازيلي جوزيف دي سوزا من الجميع دعمه وتشجيعه لأنه عنصر مهم ومفيد في الفريق.

وكان المولد قد غادر المباراة الودية الأخيرة للأهلي أمام ضمك اعتراضًا على هتافات بعض جماهير الراقي ضده.

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ونشر نوح الموسى صورة له مع المولد يحتفلان بأحد الأهداف مع وضع علامة "قلب" والإشارة لاسم سعيد المولد بـSD، كما نشر حسين المقهوي صورة للمولد يحمل الكرة ووضع فيها قلبًا.

سلمان المؤشر انضم للمؤيدين والداعمين لسعيد المولد بنشر صورة لاحتفال الظهير بأحد أهدافه مع كتابة "هذا سعيدنا روح الدفاع"، ونشر معتز هوساوي وعبد الرحمن غريب صورًا تجمعهما مع المولد دعمًا له في تلك اللحظة الصعبة.

البرازيلي جوزيف دي سوزا علق على الواقعة بقوة، حين نشر صورة للمولد على حسابه الرسمي في تويتر وكتب معها "نحن فريق، وفي الفريق يجب أن يكون الجميع بخير ليلعب، نحن نثق بك ونعلم أنك ستساعدنا كثيرًا هذا الموسم، أطلب من الجميع دعمنا لأن الجيش يضعف إن تعرض أحد جنوده للإصابة".