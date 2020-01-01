سلمان الفرج يُشارك في تدريبات الهلال استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري السعودي

مباراة كبيرة منتظرة مساء الثلاثاء القادم

استأنف الهلال تدريباته صباح اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء القادم في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، ذلك بعدما حصل اللاعبون على راحة إثر تخطيهم الفيصلي في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين .

وأجرى اللاعبون الذين خاضوا لقاء الفيصلي تدريبات استشفائية فيما خضع الباقون لتدريبات فنية وتكتيكية بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

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وأوضح تويتر الهلال أن سلمان الفرج شارك في جزء من التدريبات الجماعية فيما خاض عبد الله عطيف المناورة الفنية، ومن المتوقع أن يتواجد الفرج في قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض بعد غيابه لعدة أسابيع نتيجة الإصابة.

ومن جانب آخر، أجرى اللاعبون اليوم فحوصات طبية دورية في عيادة "مستشفى المملكة الطبية" في مقر الهلال، ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته بمران مغلق مساء غدٍ الإثنين.