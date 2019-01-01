الجهاز الطبي للأهلي يزف أخبارًا جيدة بشأن عسيري والمؤشر

الفحوصات الطبية التي خضع لها ثنائي الأهلي سلمان المؤشر وعبد الفتاح عسيري حملت أخبارًا جيدة لفريقهما قبل مواجهة الفيحاء في الجولة السادسة من الدوري الس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

زف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي السعودي أخبارًا جيدة للجهاز الفني للفريق بقيادة صالح المحمدي، بعدما أكد سلامة الثنائي سلمان المؤشر وعبد الفتاح عسيري.

وكان اللاعبان قد تعرضا للإصابة خلال مواجهة النصر في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي والمنتهية بالتعادل السلبي في جدة.

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وقد خضع المؤشر وعسيري لفحوصات طبية وأشعة أكدت سلامتهما من التعرض لأي إصابات قوية، إذ اتضح تعرض الأول لكدمة في الساق فيما الثاني لكدمة أخرى في الكوع.

وأوضح الجهاز الطبي أن اللاعبين لا يحتاجان أي برامج علاجية أو تأهيلية خاصة وسيلتحقان بزملائهما في المران الجماعي استعدادًا لمواجهة الفيحاء في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت القادم.

من جانب آخر، أرجحت المصادر المتابعة أن تعرض الظهير الأيمن عبد الله حسون لشد عضلي أجبره على مقادرة الملعب قبل دقائق قليلة من نهاية مواجهة النصر كان بسبب الجهد الكبير والرطوبة العالية.

يُذكر أن المباراة القادمة ستكون الثالثة للمدرب الجديد المحمدي الذي خلف المقال برانكو إيفانكوفيتش، وقد نجح في هزيمة الفتح في الأولى 2-0 والتعادل سلبيًا مع النصر في الثانية.