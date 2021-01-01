أحمد حجازي الأعلى تقييمًا من جماهير الدوري السعودي

المدافع المصري هو الأفضل بعد 19 جولة من الدوري

كشف موقع دوري بلس السعودي أن المدافع المصري أحمد حجازي هو اللاعب الأعلى تقييمًا بواسطة الجماهير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم.

الموقع يُتيح لزائريه تقييم اللاعبين بعد كل مباراة من مباريات الدوري السعودي، وبناءً على تقييم الجماهير طوال الجولات الـ19 الماضية، حصل مدافع الاتحاد على التقييم الأعلى.

دوري بلس كشف أن تقييم حجازي حاليًا وصل إلى 6.98 رغم أنه لم يلعب مع الاتحاد سوى 17 مباراة بعد انضمامه للفريق في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي قادمًا بالإعارة من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

حجازي يُقدم مستويات مذهلة مع الاتحاد، وقد نجح في قيادته دفاعيًا لتحقيق نتائج ممتازة وضعته في المركز الرابع من جدول الترتيب حاليًا.

اللاعب الدولي المصري حقق أرقامًا رائعة هذا الموسم، إذ قطع الكرة 18 مرة، وبلغت دقة افتكاكه الكرة 76.2%، فيما استطاع تمرير 788 تمريرة ناجحة بنسبة دقة وصلت إلى 85.2%، وقد سجل هدفًا واحدًا كان ضد الأهلي في ديربي جدة الأخير.