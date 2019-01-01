الدوري الجزائري - شبيبة الساورة يتلقى هزيمة مفاجئة من اتحاد بلعباس

أربع جولات متبقية على حسم بطل الدوري الجزائري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق اتحاد بلعباس فوزه السادس بدوري الموسم الجاري على حساب شبيبة الساورة بهدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الجزائري.

هدف اللقاء الوحيد سجله زكريا خالي في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ولم يتمكن الساورة من العودة طوال 39 دقيقة متبقية.

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هذا الفوز هو الثاني على التوالي لاتحاد بلعباس، الذي يصارع الهبوط في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

بينما يحل شبيبة الساورة في المركز السادس بـ37 نقطة، وهي الهزيمة التاسعة له بالموسم.

يذكر أن الدوري الجزائري يتبقى له أربع جولات على النهاية، ويتصدر جدول الترتيب اتحاد العاصمة برصيد 46 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن نادي بارادو، صاحب الوصافة، ويلاحقهما شبيبة القبائل في المركز الثالث بـ43 نقطة.