الدوري التونسي - الترجي يواصل الهزائم بعد حسم اللقب

باب سويقة تلقى الهزيمة أمام اتحاد بن قردان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى الترجي الهزيمة الثانية له على التوالي بالدوري التونسي، أمام اتحاد بن قردان بهدف وحيد، على ملعب 7 مارس، ضمن الجولة الـ25.

أصحاب الأرض سجلوا هدفهم الوحيد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول بأقدام شهاب الزغلامي من ضربة جزاء.

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وأضاع وسيم النغموشي ضربة جزاء أخرى لبن قردان في الدقيقة 27، ليكتفي فريقه بهدف وحيد.

أما باب سويقة فظل دون أنياب في اللقاء، خاصة وأنه لعب بمجموعة من اللاعبين الشبان، وغياب الدوليين عنه.

الهزيمة جمدت رصيد الترجي، الذي حسم اللقب رسميًا لصالحه، عند النقطة 56، بينما ارتفع رصيد بن قردان إلى النقطة 38 في المركز الرابع.