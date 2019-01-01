الدوري التركي | قاسم باشا يتلقى الهزيمة السادسة على التوالي بمشاركة تريزيجيه وكريم حافظ

حافظ يشارك لأول مرة أساسيًا، لكنه لم يكمل المباراة لنهايتها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل قاسم باشا التركي؛ المحترف في صفوفه المصريين محمود حسن "تريزيجيه" وكريم حافظ، نتائجه السلبية، حيث تلقى هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام ألانياسبور، ضمن الجولة الـ23 من الدوري التركي.

الثنائي المصري شارك في اللقاء بشكل أساسي، وتعد هذه هي المشاركة الأساسية الأولى لكريم حافظ بقميص قاسم باشا منذ أن انضم له في الميركاتو الشتوي الماضي، لكنه خرج في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وافتتح أصحاب الأرض التهديف مبكرًا في اللقاء بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول عن طريق بابيس سيسي.

قبل نهاية الشوط الأول، أشهر الحكم الكارت الأحمر المباشر للاعب قاسم باشا ستراهيل بوبوف، ليكمل رفاق تريزيجيه الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

وأضاف سيسي الهدف الثاني لألانياسبور في الدقيقة 53، قبل أن يسجل زميله جوزيف سورال الهدف الثالث وفي الأخير في الدقيقة 88.

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الهزيمة جمدت رصيد قاسم باشا عند النقطة 29 في المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد ألانياسبور إلى النقطة 31 في المركز التاسع.

وتعد هذه الهزيمة هي السادسة على التوالي لرفاق حافظ وتريزيجيه، حيث تلقوا الهزيمة من قبل أمام تشايكور ريزا وباشاك شهير وسيفاس سبور وأنقرة غوجو وجلطة سراي وأخيرًا ألانيا سبور.