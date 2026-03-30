الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، رفض شكوى تراباني: تأكيد خصم 5 نقاط من الترتيب

رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية في جلستها المشتركة شكوى نادي تراباني (المجموعة ج من دوري الدرجة الثالثة)، مؤكدةً الغرامة البالغة 1500 يورو وخصم خمس نقاط من الترتيب في الموسم الحالي، والتي فرضتها المحكمة الاتحادية الوطنية في 9 مارس الماضي بسبب مخالفات إدارية. وكان النادي قد أحيل إلى المحكمة في 3 يناير الماضي عقب بلاغ من اللجنة المستقلة للتحقق من التوازن الاقتصادي والمالي للأندية الرياضية. كما رفضت المحكمة شكوى النيابة الاتحادية بشأن عدم تناسب العقوبات التي فرضها المحكمة الاتحادية الوطنية على تراباني ومسؤوليه.

كما تم إعلان عدم مقبولية استئناف تراباني لإلغاء خصم ثماني نقاط من الترتيب الذي فرضه المحكمة الاتحادية الوطنية في مايو 2025 بسبب مخالفات إدارية، والذي أكدته محكمة الاستئناف الاتحادية في يونيو الماضي. (ANSA).