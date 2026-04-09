الدوري الألماني، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من الذي يعرض/يبث المباريات مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

تجذب الدوري الألماني (البوندسليغا) الكثير من المشجعين عاماً بعد عام. وعلى الصعيد الدولي، يتمتع كل من نادي بوروسيا دورتموند ونادي بايرن ميونيخ بشعبية خاصة، مما يجذب المشاهدين من خارج ألمانيا. اكتشفوا هنا أين يمكنكم مشاهدة جميع مباريات المسابقة الرياضية الأكثر شعبية في البلاد!

الدوري الألماني، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يعرض/يبث المباريات مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

الدوري الألماني، جميع المعلومات حول البث في لمحة: إلى متى ستحتفظ Sky وDAZN بحقوق البث التلفزيوني؟

في الدوري الألماني، هناك تغيير في توزيع الحقوق منذ موسم 2025/26. من يرغب في متابعة مباريات الدوري الألماني، عليه اللجوء إلى مزودين اثنين.

من ناحية، تعرض Sky في "جمعة الأضواء الكاشفة" المباراة المسائية التي تفتتح يوم المباريات، بالإضافة إلى جميع المباريات الفردية يوم السبت. تعرض قناة التلفزيون المدفوع المباريات عبر البث التلفزيوني التقليدي وكذلك عبر البث المباشر على SkyGo و WOW.

من ناحية أخرى، انتقلت المباريات الشهيرة التي تقام يوم السبت إلى DAZN. وإلى جانب البث المباشر بين المباريات، ستستمر مباريات يوم الأحد في البث حصريًّا على DAZN. وإلى جانب البث التلفزيوني التقليدي، سيتوفر هناك أيضًا بث مباشر إضافي يمكن مشاهدته على الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق. وتسري حقوق البث الممنوحة حاليًا لكلا المزودين حتى موسم 2028/29.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة بعض المباريات المختارة في بداية الموسم ونهايته على التلفزيون المجاني. وفي هذا الصدد، تمتلك قناة Sat.1 الحقوق بشكل أساسي.

لا يمكنكم مشاهدة المباريات مباشرة على الشاشة، ولكن لا تريدون تفويت أبرز أحداث الدوري الألماني؟ إذاً تفضلوا بزيارة صفحتنا الرئيسية. نحن نقدم لكم تغطية حية لمباريات مختارة.

