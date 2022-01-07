الدوري الإيطالي ينقذ إيسكو من جحيم ريال مدريد

أصبح صانع الألعاب الإسباني إيسكو، على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

إيسكو عقده ينتهي مع ريال في يونيو القادم، ولا توجد هناك أي نية لدى الطرفين من أجل توقيع اللاعب على عقد جديد.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن ريال قد يتخلى عن إيسكو في الميركاتو الشتوي الحالي، لجني بعض المال من نظيره بيعه بدلًا من خروجه بالمجان.

ويأتي ذلك عكس ما قاله كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، حول عدم رحيل أي لاعب خلال سوق الانتقالات الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن نادي فيورنتينا هو الأقرب للحصول على خدمات إيسكو في الوقت الحالي، حيث يعتبر النادي الإيطالي من أشد المعجبين بصانع الألعاب الإسباني رغم هبوط مستواه.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيورنتينا لا يريد الانتظار للصيف لضمه بالمجان، ومن المقرر أن يحاول جلبه بمقابل مادي مخفض هذا الشهر.

يذكر أن إيسكو البالغ من العمر 29 سنة شارك في 9 مباريات فقط هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة واحدة وقام بتمريرة حاسمة واحدة أيضًا.

اقرأ أيضًا ..