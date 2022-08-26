الدوري الإيطالي حصرياً عبر STARZPLAY للمواسم الثلاثة المقبلة

وستتيح تجربة البث المميزة للمشجعين المقيمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة للاستمتاع بالجو الحماسي والشغوف لـ "كالتشيو"

تُوفّر منصة "STARZPLAY" فرصة حصرية لمتابعة مباريات الدوري الإيطالي مباشرة وعند الطلب (On Demand) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار المواسم الثلاثة المقبلة، كما سيُتاح للمشتركين متابعة مسابقات الاتحاد الإيطالي الأخرى مثل كأس ايطاليا "Coppa Italia" و كأس السوبر "Super Cup" كجزء من اشتراك STARZPLAY Sports الجديد.

ويُعتبر الدوري الإيطالي أحد أكثر الدوريات الأوروبية شعبية ومتابعة من قبل المشجعين العرب، حيث يضم نُخبة من الأندية التي تحظى بملايين المشجعين والمتابعين في المنطقة، مثل يوفنتوس وميلان وروما والإنتر.

وستتيح تجربة البث المميزة للمشجعين المقيمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة للاستمتاع بالجو الحماسي والشغوف لـ "كالتشيو".

توفر باقة STARZPLAY Sports إمكانية متابعة جميع المباريات المباشرة البالغ عددها 380 مباراة خلال موسم 2022-23 في الدوري الإيطالي، مرفقة بتعليق باللغتين العربية والإنجليزية حصريًا.

سيتم بث الدوري الإيطالي على قناتي AD Sports Premium 1 و AD Sports Premium 2 اللتين اُطلقتا حديثًا حصريًا لمنصة STARZPLAY بالشراكة مع شبكة أبوظبي الإعلامية.

تتضمن الباقة الجديدة أيضًا العديد من الأحداث الرياضية مثل الدوري الهولندي وكأس آسيا ACC وجولة PGA و Queensbury Boxing والمزيد.

تضمن منصة STARZPLAY لمشتركيها تجربة بث غير مسبوقة من خلال تقديمها لمجموعة متنوعة من الأحداث المباشرة على مدار الساعة، مما يوفر للمشتركين تغطية دون انقطاع في جميع البلدان الـ 19 التي تبث لها المنصة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر والمغرب والجزائر وتونس.

يُمكنك الإشتراك في باقة STARZPLAY Sports الآن من خلال زيارة موقع STARZPLAY.com وتطبيقات الهاتف المحمول STARZPLAY ، والتي تُتيح مشاهدة مئات المباريات والأحداث الرياضية الكبرى من خلال الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وتطبيق البث التلفزيوني المباشر.

تُصنّف STARZPLAY من بين أفضل 3 منصات OTT في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع 2.1 مليون مشترك، وتقدم آلاف الساعات من المحتوى المتميز بما في ذلك أفضل محتوى غربي، وعروض عربية، وأفضل المسلسلات التركية، والأنيمي، والمنافسات الرياضية المباشرة.