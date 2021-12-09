الدوري الأوروبي – نابولي يخرج ليستر سيتي وجلطة سراي يتعادل في غياب مصطفى محمد

انتهت مباريات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، والتي شهدت خروج ليستر سيتي وفنربخشة من البطولة.

في مباريات المجموعة الأولى، فاز سبارتا براج على بروندبي بهدفين دون رد، ولكن هذا الموسم لم يكن كافيًا لوصوله الدور القادم، إذ تأهل عن المجموعة كل من ليون ورينجرز بعد تعادلهما بهدف لكل فريق في مباراتهما.

بينما في المجموعة الثانية، فاز ريال سوسييداد على ايندهوفن بثلاثية نظيفة، وتعادل ستورم جراتس مع موناكو، ليتأهل الأخير متصدر للمجموعة وسوسييداد في المركز الثاني.

والإثارة اشتدت في المجموعة الثالثة، بعد فوز نابولي على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتغلب سبارتك موسكو على ليجا وارسو بهدف نظيف، ليتأهل الفريق الروسي في صدارة المجموعة، ونابولي في المركز الثاني وودع ليستر سيتي البطولة بثمان نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، تعادل فرانكفورت مع فنربخشة، وخسر أولمبياكوس مع رويال انتويرب، ليتأهل عن تلك المجموعة فرانكفورت في المركز الأول، وخلفه أولمبياكوس.

وفي قمة المجموعة الخامسة تعادل لاتسيو سلبيًا مع جلطة سراي في غياب المهاجم المصري مصطفى محمد، ليتأهل الفريقان إلى الدور المقبل من البطولة، بينما سيشارك مارسيليا صاحب المركز الثالث في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وودع لوكومتيف موسكو البطولة.

أما في المجموعة السادسة، تأهل النجم الأحمر كمتصدر للترتيب وخلفه سبورتينج براجا، بعد تعادلهما بهدف لكل فريق في مباراتهما، وفي المركز الثالث جاء ميتييلاند.

وبالرغم من خسارة باير ليفركوزن في المجموعة السابعة إلا أنه تأهل للدور المقبل كمتصدر لمجموعته، وخلفه ريال بيتيس الذي خسره بدوره من سيلتك صاحب المركز الرابع.

وفي المجموعة الأخيرة تأهل وست هام يونايتد إلى الدور المقبل كمتصدر للمجموعة بالرغم من خسارته من دينامو زغرب صاحب المركز الثاني بهدف دون رد، وتأهل رابيد فيينا إلى دوري المؤتمر بعد فوزه على جينك.