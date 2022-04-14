الدوري الأوروبي | برشلونة يودع البطولة من "كامب نو" الألماني!

ودع نادي برشلونة الإسباني منافسات بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي، وذلك بعد خسارته أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 3-2 في مباراة إياب دور الثمانية، والتي أقيمت على ملعب "كامب نو".

ملعب "كامب نو" معقل برشلونة اكتسى بألوان آينتراخت فرانكفورت في صورة غريبة وغير متوقعة، وقدرت التقارير وجود 20 ألف مشجع ألماني في ملعب النادي الكتالوني. (طالع لمزيد من التفاصيل)

ورغم أن الفريق الألماني بدأ المباراة بحذر، إلا أنه حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، حولها فيليب كوستيتش بنجاح في مرمى برشلونة.

ورغم ضغط برشلونة المستمر طوال الشوط الأول، تمكن آينتراخت فرانكفورت من تسجيل الهدف الثاني عن طريق الكولومبي رافاييل بوري في الدقيقة 36، عبر تسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء.

فيليب كوستيتش عاد للظهور في الصورة مرة أخرى في الدقيقة 67، مسجلًا الهدف الثالث لصالح الضيوف، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

محاولات برشلونة في العودة إلى المباراة كانت حثيثة، وبعد أن سجل قائد "البلوجرانا" سيرجيو بوسكيتس هدفًا في الدقيقة 84، ألغته تقنية حكم الفيديو بداعي التسلل.

إلا أن بوسكيتس تمكن من هز شباك حارس آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 90+1 بتسديدة مذهلة من حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 90+9 من زمن المباراة، حصل برشلونة على ركلة جزاء، حولها ممفيس ديباي بنجاح في مرمى فرانكفورت.

وبنتيجة مباراة الإياب، تأهل آينتراخت فرانكفورت إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

لايبزيج يعبر أتالانتا

وفي مباراة أخرى أقيمت مساء الخميس، حجز لايبزيج الألماني مقعده في نصف النهائي، بفوزه خارج ملعبه على أتالانتا الإيطالي بهدفين نظيفين.

الفرنسي كريستوفر نكونكو نجم لايبزيج تمكن من تسجيل هدفي المباراة، في الدقيقتين 18 و87 من زمن المباراة.

تأهل لايبزيج إلى نصف النهائي، جاء بعد التعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا بنتيجة 1-1، ليحجز لايبزيج مقعده في المربع الذهبي بنتيجة 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وست هام ينجز المهمة أمام ليون

وست هام يونايتد الإنجليزي تمكن بدوره من الفوز خارج ملعبه أمام ليون الفرنسي بثلاثية نظيفة، لينضم "الهامرز" إلى ركب المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

النادي الإنجليزي تأهل بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد أن تعادل على أرضه بنتيجة 1-1 الأسبوع الماضي.

وافتتح كريج داوسون التسجيل لصالح وست هام في الدقيقة 38، قبل أن يضيف ديكلان رايس الهدف الثاني في الدقيقة 44، فيما اختتم جارود بوين أهداف المباراة في الدقيقة 48.

وضرب وست عام موعدًا في الدور نصف النهائي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، في مباراة منتظرة في المربع الذهبي.

آخر المتأهلين إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي كان فريق سلتيك الاسكتلندي الذي فاز على براجا البرتغالي بنتيجة 3-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين، ليتأهل سلتيك إلى المربع الذهبي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.