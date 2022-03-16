الدوري الإنجليزي يشتعل .. استيقظ يا جوارديولا واحذر غضب كلوب!

حسم نادي ليفربول مواجهة نادي آرسنال في ملعب الإمارات بنتيجة (2-0) بعد مباراة شهدت شوطين عكس بعض في كل شيء.

فبعد شوط أول غلب عليه الخوف والتحفظ من الفريقين، استطاع نادي الريدز بداية الشوط الثاني بقوة وضغط، سجل من خلالهم هدفين حسم بهم مواجهة هي من أصعب مباريات الموسم.

وبذلك يطارد ليفربول مانشستر سيتي على لقب الدوري إلى النهاية، فيبدو أن كتيبة يورجن كلوب لن ترفع الراية البيضاء، وستلعب على اللقب، حتى آخر لحظة.

فيما يلي نستعرض معكم عدة نقاط حول منافسة ليفربول لفريق مانشستر سيتي على البطولة الإنجليزيةـ وموقف نادي آرسنال في الفترة القادمة.

مطاردة مستمرة للنهاية

بعد فوز فريق ليفربول اليوم، يعلن بذلك يورجن كلوب أنه لن يتنازل أبدًا عن بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بل أن الروح الإيجابية هي التي ستكمل مع الفريق للنهاية.

ما يحدث الآن لدى فريق الريدز هو ما حدث مع نادي مانشستر سيتي نفسه في موسم 18-19 عندما أنهى ليفربول الشتاء وهو متصدر الدوري بفارق 10 نقاط، حتى عاد الفريق السماوي في المنافسة من بعيد.

الآن وبعد تلك السنوات، يستمد كلوب الروح التنافسية من فعل بيب جوارديولا السابق، ويستمر في الصعود في جدول الترتيب مع انتهاز الفرص الذي يعطيها السيتي عند تعثره.

لكن على المدرب الألماني الحذر من الفترة القادمة، فمع دخول الفريق في المراحل المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا، سيتعين عليه استخدام العناصر المتاحة للبطولتين مع النظر إلى عامل الإجهاد.

ينعم جوارديولا بفريق يمتلك تشكيلتين يمكنهم المنافسة في البطولتين في نفس الوقت، فيما يعاني كلوب من وجود قائمة محدودة تجبره على العناية عند اتخاذ القرارات في إشراك بعض اللاعبين من عدمه.

لكن على المدرب الإسباني الحذر من روح فريق ليفربول العائد بقوة من المنافسة، والذي يستمد تلك القوة من مدربه الألماني يورجن كلوب.

ليست نهاية العالم

على الجانب الآخر، لم يستفيد آرسنال من مباراة اليوم ولو حتى بنقطة من التعادل، وعلى الرغم من ذلك، فموقف آرسنال في جدول الترتيب وعدد نقاطه، مع عدد المباريات الذي لعبها، يجعل فريق الجانرز هو المفضل للحصول على مركز مؤهل لدوري الأبطال.

خسارة اليوم كانت متوقعة في ظل الحالة المميزة الذي يعيشها فريق ليفربول، فعلى الرغم من تألق آرسنال في الفترة الحالية وفوزه بآخر 5 مباريات في الدوري، لكن تظل كتيبة كلوب أقوى من عناصر أرتيتا المجتهدة.

لن تكون خسارة اليوم هي نهاية العالم لنادي آرسنال، ولن تهز أداء الفريق أو تفسد استمرارية لاعبي أرتيتا في تقديم العروض المميزة، حيث أن طموح النادي الحالي يتوافق مع مركزه في جدول الترتيب.

بالنظر إلى مباريات الجانرز القادمة سنجد أنه سيواجه 4 فرق من منتصف الجدول، أي أن له فرصة كبيرة في توسيع الفارق أكثر وأكثر مع مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد وتوتنهام.

بيت القصيد

ليفربول لا يزال تقديم العروض المميزة التي تجعله مرشح على بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

فعلى الرغم من مرور الفريق بفترات تعادل فيها بعدد كبير من المباريات، إلا أنه يعمل بجد للعودة على المنافسة على بطولة الدوري في أقرب وقت ممكن.

على الجانب الآخر، نادي آرسنال يمتلك عدد نقاط مميز، ومباريات أقل من جميع منافسيه على المركز الرابع.

مما يعطي له الأفضلية في الفترة المقبلة لتأمين وضعه، ويبدو أن الجانرز لن يضحي بهذه الوضعية.

فريق أرتيتا يؤدي بشكل جيد في معظم مباريات الفريق بشكل ملفت، وبجانب تقديم الأداء المميز يستطيع النادي جلب الانتصارات.

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