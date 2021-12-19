الدوري الإنجليزي يدرس تأجيلًا "مؤقتًا" بسبب الكورونا!

يعيش الدوري الإنجليزي الممتاز خطرًا محدقًا بسبب فيروس كورونا قد يؤدي إلى تعطل المسابقة لفترة من الزمن لحين السيطرة على الأوضاع.

جاء هذا حسبما ذكرت شبكة "ذا أتلتيك" والتي أكدت أن الاجتماع المقبل لأندية البريميرليج يوم الإثنين سيناقش إمكانية تأجيل الجولة المقبلة كاملة.

ولُعبت بعض مباريات الجولة الثامنة عشر مع تأجيل الأغلبية في ظل تفشي الكورونا داخل جنبات أغلب الأندية الإنجليزية.

التفكير الآن في إيقاف مؤقت وبسيط للدوري الإنجليزي في الجولة الاحتفالية المقبلة (الموافقة لأعياد الميلاد) إلى حين شفاء الحالات المصابة بالكورونا داخل الأندية.

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ولعل أبرز مباريات الجولة التاسعة عشر ستكون بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي، كما يلعب مانشستر يونايتد مع نيوكاسل وليدز يونايتد مع ليفربول.

فكرة تأجيل المسابقة لما هو أبعد من ذلك مستحيلة، فالخسائر المادية التي ستحدث على إثر ذلك قد تتسبب ربما في إفلاس عدد من الأندية.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي ليفربول بالمرتبة الثانية برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطتين عن الثالث تشيلسي.