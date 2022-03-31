الدوري الإنجليزي يتراجع ويعدل في عدد التبديلات!

كشف بيان للدوري الإنجليزي الممتاز عن وجود تعديلات هامة في البطولة بدايةً من الموسم القادم.

ويمتلك الدوري الإنجليزي بعض القواعد الخاصة التي تميزه عن بقية الدوريات الكبرى، مثل إبقائهم على القيام بثلاث تبديلات فقط في المباراة.

لكن بحسب ما أورده البيان فإن الأندية اتفقت على شكل جديد للبطولة سيبدأ من خلال الموسم القادم.

حيث أوضح البيان أنه تم الاتفاق على زيادة عدد التبديلات من 3 إلى 5 في خلال المباراة.

وهو الأمر الذي كانت رفضته الأندية في السابق، لكن يبدو أن التجربة لم تكن جيدة، لذلك تم تغيير القرار.

وجاء في البيان: "التقى مساهمو الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم وناقشوا مجموعة من الأمور".

وواصل: "وافقت الأندية على تغيير القواعد المتعلقة باللاعبين البدلاء. اعتبارًا من الموسم المقبل، سيسمح للأندية باستخدام خمس تبديلات، على أن يتم إجراؤها في ثلاث مناسبات خلال المباراة، مع فرصة إضافية بين الشوطين".

كما أعلن في البيان عن أمرين آخرين، أولاً، تم التأكيد على أن نافذة الانتقالات الصيفية ستفتح في 10 يونيو وتغلق في الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش في 1 سبتمبر تماشيًا مع بطولات الدوريات الأوروبية الأخرى.

وثانيًا، ثم تحديث تدابير اختبارات فيروس كورونا المتبقية، فاعتبارًا من 4 أبريل، ستقوم الرابطة بالتوقف عن اختبار الاعبين والموظفين مرتين في الأسبوع، والانتقال إلى عمل اختبار "الأعراض فقط".

واختتم البيان: "تشمل التحديثات الرئيسية الأخرى إلغاء شرط جوازات السفر السريرية للوصول إلى المناطق المحظورة سابقًا في ملاعب التدريب وفي أيام المباريات مع عودة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى العمليات المعتادة".

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