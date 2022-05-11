الدوري الإنجليزي | رباعية دي بروينه في وولفرهامبتون تعيد مانشستر سيتي إلى الصدارة

نجح نادي مانشستر سيتي في العودة بفوز ثمين من ملعب "مولينيو" معقل نادي وولفرهامبتون بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء والمؤجلة من الجولة 33 لمنافسات الدوري الإنجليزي.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز الكبير إلى البلجيكي كيفين دي بروينه، الذي سجل رباعية فريقه منفردًا خلال شوطي المباراة.

وافتتح البلجيكي الدولي التسجيل في الدقيقة السابعة من زمن المباراة، بعد تمريرة من برناردو سيلفا.

لكن مواطنه لياندر ديندونكر تمكن من تعديل النتيجة لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 11 من زمن المباراة، قبل أن يظهر دي بروينه في الصورة من جديد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل أن يسجل هدفًا آخر في الدقيقة 24 بتسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء.

واختتم دي بروينه مهرجان الأهداف الخاص به في الدقيقة 60 مستغلًا كرة عائدة من دفاع وولفرهامبتون، وسدد كرة قوية في المرمى.

فيما قرر رحيم ستيرلينج أن يضع بصمته في المباراة، وسجل الهدف الخامس لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 84.

فوز مانشستر سيتي جعله يعود للانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن رفع رصيده إلى 89 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول قبل مباراتين على نهاية الموسم.

فيما واصل وولفرهامبتون تراجعه على مستوى النتائج في الآونة الأخيرة، بتعرضه للخسارة الرابعة في آخر خمس مباريات، وتجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز الثامن.

🔥 كيفين دي بروين يُسجل هاتريك لمانشستر سيتي في 24 دقيقة فقط



لا شك بأن غوارديولا محظوظ بهذه الجوهرة 💎!#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #وولفرهامبتون_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/IxrkqCR0ax — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2022

تشيلسي يعزز المركز الثالث

وفي مباراة أخرى أقيمت في الجولة ذاتها، تمكن تشيلسي من الفوز على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة، ليعزز موقعه في المركز الثالث في جدول الترتيب.

وافتتح ميسون ماونت التسجيل في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، قبل أن يسجل الأمريكي كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 55، واختتم البلجيكي روميلو لوكاكو أهداف المباراة في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 70 في المركز الثالث، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن آرسنال الرابع.

فيما يبدو أن ليدز يونايتد يقترب أكثر وأكثر من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر.

فيما تمكن ليستر سيتي من الفوز على نوريتش سيتي الهابط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى بثلاثية نظيفة.

وسجل جيمي فاردي ثنائية وأكمل جيمس ماديسون ثلاثية "الثعالب"، ليرتفع رصيد ليستر سيتي إلى 45 نقطة في المركز العاشر.

كما تعادل إيفرتون سلبيًا مع واتفورد، ليرفع "التوفيز" رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر، وارتفع رصيد واتفورد إلى 23 نقطة في المركز 19 لكنه هبط رسميًا هو الآخر.

اقرأ أيضًا ..

ديربي شمال لندن .. "تسمم اللازانيا" يمنح آرسنال مقعد الأبطال من توتنهام

نجم ريال مدريد السابق يتمنى فوز ليفربول بدوري الأبطال

يلا جول سعودي (18) | قمة الهلال والاتحاد: من يعرف أكثر عن الفريقين؟ وريمونتادا تاريخية