"الدوري الألماني يحتاج إلى ساديو ماني!"

السنغالي ساديو ماني مطلوب على أعلى مستوى في بايرن ميونخ

لا يزال ساديو ماني يتحرك بقوة نحو الرحيل صوب بايرن ميونخ في صفقة صيفية رنانة، في الوقت الذي يأمل فيه أسطورة البافاري لوثر ماتيوس أن يصل "اسم كبير" إلى الفريق وبطولة الدوري الألماني بشكل عام بعد رحيل إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي، واستعداد بايرن للتخلي عن روبرت ليفاندوفسكي.

يطمح الفريق البافاري في الوصول إلى اتفاق مادي يرضي ليفربول ويتسبب في انتقال ماني بسلاسة إلى الفريق، اللاعب الذي وصل إلى العام الأخير في تعاقده مع الريدز.

نجح ماني في تسجيل 120 هدفًا في ظل قيادته ليفربول للعودة للقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

كما أن الدولي السنغالي من بين أبرز المرشحين لتحقيق لقب الكرة الذهبية في 2022 لما فعله مع ليفربول ومنتخب بلاده في موسم رائع.

لماذا يعتبر ساديو ماني مهمًا بالنسبة لبايرن ميونخ؟

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يجذب انتباه أسطورة بايرن ميونخ كثيرًا خصوصًا مع الرحيل المحتمل لليفاندوفسكي إلى برشلونة.

ماتيوس قال عن هذا الأمر: "أتمنى ذلك، إنه اسم كبير في كرة القدم وبرهن على ذلك مع السنغال وليفربول، إنه سريع للغاية ويستطيع إحراز الأهداف".

وأضاف: "البوندسليجا خسرت هالاند وقد تخسر ليفاندوفسكي، نحتاج وجوهًا كبرى على شعار وعلامة البوندسليجا".

وأردف: "سنكون سعداء بتوقيعه للبايرن، أنا كلاعب سابق للفريق أدرك كم أن ذلك جيد لبايرن وللبوندسليجا".

ما هي آخر تطورات مستقبل ماني؟

"جول" أكد لكم أن ماني يجهز صيغة يخبر بها ليفربول برغبته في الرحيل، ويطمح في انقضاض بايرن ميونخ بالشكل المناسب للحصول عليه.

الرجل بنفسه قال في السنغال إنه يطمح لتلبية مطالب الشعب السنغالي الذي يريد منه الرحيل عن ليفربول.

بايرن ميونخ بدوره تحدث عبر مديره الرياضي حسن صالح حميديتش عن الأمر، قال في "بيلد": "سوق الانتقالات ليس سهلًا ويعتمد دائمًا على الوضع المادي وإمكانيات الفريق الاقتصادية".

وأضاف: "بشكل مبدئي نحن نحاول تعزيز فريقنا، نعمل على العديد من الخيارات في الهجوم".

وأكمل: "لا يمكن أن تقلص خياراتك كلها إلى خيار واحد، عليك أن تراقب العديد من الخيارات".

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